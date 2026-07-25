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НовостиОбщество25 июля 2026 17:01

На Кубани полностью восстановили энергоснабжение

Грозовой фронт спровоцировал срабатывание автоматики в сетях Краснодарского края
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Подачу электричества возобновили

Подачу электричества возобновили

Фото: Архив "КП".

Энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии в районы Краснодарского края, пострадавшие от разгула стихии. Из-за прохождения мощного грозового фронта в энергосистеме региона произошло экстренное отключение.

Как сообщили в пресс-службе Магистральных электрических сетей Юга, причиной временного блэкаута стало срабатывание противоаварийной автоматики. Защитные системы сработали штатно в ответ на экстремальные погодные условия и грозовые разряды, проходящие по территории Юга России.

Аварийные бригады отреагировали оперативно. Благодаря слаженной работе и своевременному переключению на резервные схемы, подача электроэнергии потребителям в обесточенных районах была полностью восстановлена в течение одного часа.

«Неблагоприятные погодные факторы сохраняются. Энергетики работают в усиленном режиме», – отметили в компании.