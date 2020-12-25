Краснодарский край в эти выходные ждет от погоды много сюрпризов. В регионе готовятся к нехарактерному для декабря теплу, вместе с тем, на Кубани обещают дожди и усиление ветра.- 26 и 27 декабря будет, можно сказать, аномально тепло – воздух прогреется до 12-13 градусов, местами столбик термометра может подняться и до отметки +16, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник.К слову, Краснодарский край на выходных даже может побить температурный рекорд. По данным метеосводки, 26 декабря 2010 года был самый теплый декабрьский день в истории - тогда воздух прогрелся до +17,9 градусов. А 20 лет назад 27 декабря теплело до 15,3 градусов.Сейчас по ночам сохраняются морозы, температура 25 декабря может опуститься до -12. Из-за таких скачков в низинах и городах Краснодарского края ожидаются туман и плохая видимости на дорогах. Водителей просят быть осторожными за рулем в вечерние, ночные и утренние часы.Как говорили ранее, вместе с аномальным теплом в регионе будет ветрено и мокро. 25 и 26 декабря сильно подует на побережье Краснодарского края. Воздушные потоки также к выходным принесут в регион дожди.- 25 декабря в районе Анапы и Геленджика ожидается ветер до 22 м/с. 26 декабря в районе Анапы и Туапсе порывы будут достигать 25 м/с, а в Сочи – 15 –17 м/с. Стоит отметить, что 26 по 27 декабря на Кубань нагрянут сильные дожди, в горных районах пройдет мокрый снег, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Гидрометцентре России.