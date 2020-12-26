В Сочи 26 декабря катание впервые началось по-взрослому. Для райдеров открыты 50 трасс разного уровня сложности на трех горных курортах Красной Поляны.Напомним, что первым 24 декабря сезон открыл горнолыжного курорта «Красная Поляна». На следующий день катание запустила «Роза Хутор». Завершающим аккордом стал старт зимнего отдыха в ГТЦ «Газпром», который приготовил свежий вельвет для райдеров как на плато Псехако, так и на вершинах Альпики. Всего открыты 14 трасс.На курорте «Красная Поляна» для катания доступны 8 спусков. На курорте «Роза Хутор» - 28 трасс, 15 подъёмников из 28 уже запущено.- Просим вас проявить социальную ответственность: соблюдать дистанцию и пользоваться масками или балаклавами в течение всего пребывания на курорте, - обратили внимание в «Розе Хутро». - Во избежание очередей пользуйтесь канатной дорогой Стрела на подъем до отметки 1600 м, а также на спуск в Роза Долину.Горнолыжники и сноубордисты не устают выкладывать с соцсети фотографии с вершин, восхищаются легким морозом и искрящимся «вельветом».Из-за обильных снегопадов только для любителей фрирайда действуют некоторые ограничения. Степень лавинной опасности на высоте 1500-2300 метров над уровнем моря сейчас умеренная. Курорт не несёт ответственность за гостей , покинувших зону маркированных трасс, - предупреждает пресс-служба курорта «Красная Поляна». - Покидая зону маркированных трасс, вы самостоятельно принимаете решение подвергнуть свои жизнь и здоровье определённому риску.Первый день сезона катания на курорте «Красная Поляна» получился смазанным. На курортах выстроились гигантские очереди на подъемники. За два дня ситуацию удалось нормализовать.Местные власти сообщают, что на горнолыжных курортах Красной Поляны установили ограничительные барьеры для соблюдения социальной дистанции. Санобработку гондол канатных дорог проводят каждые четыре часа. Одновременно усовершенствована бесконтактная продажа ски-пассов, в пунктах проката горнолыжного оборудования тщательно дезинфицируют инвентарь. Все 143 отеля горного кластера Сочи прошли межведомственную проверку на соблюдение всех профилактических мер. Кафе и ресторанам разрешено принимать гостей только до полуночи с соблюдением всех мер санэпидбезопасности.К праздникам аптеки курорта сформировали достаточный запас лекарств для профилактики и лечения ковида, гриппа и ОРВИ. В городе для туристов открыли дополнительный ковидный госпиталь на 200 пациентов и обсерватор на 250 мест. Приезжих будут временно изолировать, чтобы избежать появления очагов коронавирусной инфекции. На территории горного кластера Сочи работают три лаборатории тестирования на COVID-19.С 28 декабря по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева в Сочи начнет работу региональный координационный штаб, который возьмет на себя ежедневный мониторинг эпидситуации. Всего на новогодних праздниках в регионе ждут 400 тысяч туристов.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи открылся горнолыжный сезон, но очередей не избежать.