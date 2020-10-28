Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 октября 2020: Вениамин Кондратьев сделал заявление об ужесточении мер борьбы с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусной инфекции в регионе. По данным на 28 октября 2020 года, число заболевших снова выросло - положительные тесты на коронавирус получили 120 человек. Из них семь - это дети. Жертвами коронавируса за последние сутки стали еще шестеро. И это в очередной раз доказывает - обстановка в крае тревожная.

Роспотребнадзор ввел общероссийские ограничения, связанные с коронавирусом. Согласно постановлению главы ведомства, маски не просто рекомендуют, а обязывает носить защитные маски, причем всех и везде.

- Жители Кубани обязаны надевать маску, как только выходят из дома. Повязки следует носить и в общественном транспорте, и в такси, в лифтах и на парковках. Здесь никаких исключений нет, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова. - Использование средств защиты также необходимо в местах массового пребывания людей. Речь идет о тех помещениях, залах и других пространствах, где одновременно могут находиться более 50 человек.

После этого Вениамин Кондратьев сделал заявление в связи с ужесточением мер борьбы с коронавирусом.

- В крае по-прежнему действует режим повышенной готовности, - написал на официальной странице в соцсетях глава Кубани. - Обязательный масочный режим мы ввели еще весной, а с 15 октября для безопасности жителей усилили его.

Стоит сказать, что сейчас больницы едва справляются с потоком надрывно кашляющих пациентов. К счастью, говорит инфекционист, замглавного врача краснодарского СКИБа Игорь Люлин, вирус все тот же. COVID-19 не мутировал. Но тяжелых больных стало больше - это факт.

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