К поискам пропавшего в Сочи основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова подключились водолазы

Игорь Коропов. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Сотрудники МЧС приступили к подводным и наводным поискам пропавшего в Сочи сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова. О нем ничего не известно уже три дня. Морские просторы в городе-курорте начали исследовать 4 ноября с 10 часов утра.

- В операции принимают участие четыре водолаза и спасатели на катере. Двое спасателей на катере работают от причала в районе стадиона Фишт до границы с Абхазией на удалении километра от берега. Еще четыре водолазы исследуют дно возле пирса, где нашли телефон молодого человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ЮРПСО МЧС России.

Пока поиски никаких результатов не дали. Стоит отметить, что Игоря Каропова также ищут на суше, местность прочесывают около 200 добровольцев.

Ранее стало известно, что основатель онлайн-университета Skillbox пропал в Сочи 1 ноября. Заявление об исчезновении мужчины поступило от его друга. Полиция нашла телефон Коропова на пирсе Имеретинской низменности, а позже в море нашли его рюкзак.

Пропажей заинтересовались следователи, они организовали проверку по факту исчезновения бизнесмена.

- Устанавливаются место нахождения пропавшего, а также обстоятельства произошедшего, - уточняют «КП» - Кубань» в СУ СК по региону.

Всех, кому известно что-то о местонахождении Игоря Коропова, просят сообщать информацию по номеру: 8-800-700-54-52 или 8 (8622) 63-85-97, 63-85-98 или 02.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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