В Сочи нашли самокат без вести пропавшего сооснователя Skillbox

Игорь Коропов. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В Сочи нашли самокат, на котором передвигался пропавший сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов. 31-летний бизнесмен взял его в аренду перед тем, как его кинулся искать друг.

- Самокат нашли на пирсе, там же неподалеку лежал и телефон Игоря. Транспортное средство было в аренде, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Поиски сооснователя платформы Skillbox продолжаются. Морское дно исследуют водолазы, также поверхность воды в акватории прочесывают спасатели на катерах. А на суше молодого бизнесмена ищут около 200 добровольцев.

Напомним, 1 ноября о пропаже Игоря Коропова в полицию сообщил его друг. Он вышел из отеля в сторону пирса в Имеретинской низменности и не вернулся. Позже на пирсе нашли его телефон, а затем и рюкзак. Пропажей заинтересовались следователи, они организовали проверку по факту исчезновения бизнесмена.

- Устанавливаются место нахождения пропавшего, а также обстоятельства произошедшего, - уточняют «КП» - Кубань» в СУ СК по региону.

Всех, кому известно что-то о местонахождении Игоря Коропова, просят сообщать информацию по номеру: 8-800-700-54-52 или 8 (8622) 63-85-97, 63-85-98 или 02.

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