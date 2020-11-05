Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 ноября 2020: в регионе продолжают штрафовать людей без масок

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 ноября 2020. Фото: admkrai.krasnodar.ru
«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае. По данным оперативного штаба региона, 5 ноября 2020 число заболевших за минувшие сутки выросло на 135 человек. Стоит отметить, что растет количество умерших людей с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки в больницах Кубани скончались еще шесть пациентов. Также увеличилось число тяжелых больных. На сегодняшний день к ИВЛ подключен 41 пациент, еще четверо находятся на ЭКМО.
Напоминаем, что в крае по-прежнему действует режим повышенной готовности и усилен масочный режим. Повязки на лице нужно носить во всех местах массового скопления людей: в магазинах, остановках, в лифтах и на парковках. Сейчас в регионе, в частности в Краснодаре, проходят рейды. Специалисты проверяют соблюдение масочного режима. Нарушителей – штрафуют. Особое внимание уделяется общественному транспорту.
- Составлены 17 протоколов на водителей, которые были без масок, - сообщили в городской администрации. Прохожим также выписывают штрафы. Жителю региона, находящемуся в месте скопления людей без маски, грозит штраф от тысячи рублей.
Статистика по коронавирусу в регионе по данным на 4 ноября. Фото: yandex.ru/covid19
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