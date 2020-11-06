Видео того, как нашли тело пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова: его обнаружили в море спустя неделю

По всей видимости, парня сбило в море волной. Фото: t.me/chp_sochi

Тело успешного молодого предпринимателя Игоря Коропова отправлено на экспертизу. Однако задолго до ее результатов поисковики дали свой ответ: - Нашли. Погиб. 1 ноября Игорь один уехал на арендованном самокате к морю, и судя по всему, был смыт волной. Видео того, как нашли тело Игоря Коропова, выложили в сеть случайные свидетели скорбных минут.

Известно, что его обнаружили в море, в 300 метрах от берега и ориентировочно в 250 метрах от порта Имеретинский.

Позже на пирсе нашли телефон пропавшего парня, а затем и рюкзак. Cразу после этого родные предположили страшное.

- Игоря могли похитить. А полиция три дня бездействует - такое заявление сделал его брат Денис Коропов в органы, - сообщает "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Игоря Коропова искали 6 дней. Фото: vk/igorcoropov

Пропажей занялись следователи, которые организовали проверку по факту исчезновения бизнесмена.

Когда были отсмотрены все видео с камер наблюдения, стало понятно, что обратно с пирса Игорь не возращался.

Парня искали в воде и на суше в течение последних пяти дней. На суше местность прочесывали около 200 добровольцев, в том числе коллеги и друзья Игоря, которые находились в Сочи. Морское дно исследовали водолазы, также поверхность воды в акватории прочесывали спасатели на катерах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи при загадочных обстоятельствах пропал основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов: что известно на данный момент

Следователи проводят проверку по факту исчезновения мужчины (читайте далее)

«Не умел плавать, но рискнул сделать селфи на фоне бушующего моря»: «Комсомолка» прошла по следам пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова

Разбираемся в загадочном исчезновении основателя онлайн-университета (читайте далее)

«Его могли похитить!»: брат погибшего основателя Skillbox Игоря Коропова дважды обращался в полицию

Денис Коропов заявлял о бездействии правоохранительных органов после того, как на пирсе нашли самокат парня [подробнее]