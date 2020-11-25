Появилось видео с места кровавой бойни из-за наследства на Кубани

Что двигало мужчиной, когда он убивал жену и ее сына, объяснить толком не смог.

Жуткая расправа, которая произошла 25 ноября, не дает покоя всем жителям станицы Павловской. Напопним, ранним утром 63-летний мужчина жестоко расправился с собственной супругой и ее взрослым сыном от первого брака. Собирался убить и еще одного сына, но не вышло, - промахнулся. Зато ранил его жену, которая открыла дверь, не зная, что ее ждет.

Тем временем следователи опубликовали видео с места кровавой бойни. Оперативную съемку вели сразу по нескольким адресам, где были совершены преступления. На исследование у криминалистов ушел весь день.

- В то, что произошло, до сих пор поверить не можем. Что он, что супруга - добрейшей души люди. Слова плохого от них никогда не слышала. Жили душа в душу лет 15, если ни больше. Мальчишек он воспитывал, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» жительница Павловской, которая хорошо знала семью. - Свой магазинчик они сами поднимали, потом дети помогать начали, но все же силы и средства вложили Сергей с женой. У него, наверное, накипело от того, что его кинули с наследством, обозлился. Торговая точка, считай, детище его.

Фото из дома, где произошло убийство. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас подозреваемый задержан, его допрашивают. На видео, которое опубликовали следователи, мужчина невнятно пытается объяснить, что на него нашло этим утром, но найти слова для случившегося, похоже, не может.

Фото из дома, где произошло убийство. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании в отношении мужчины мер пресечения в виде заключения под стражу, — говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

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