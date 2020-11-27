Видео ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: на дороге был туман

Фото с места ДТП

Очевидцы сняли видео на месте ДТП с шестью погибшими на Кубани. Авария произошла недалеко от станицы Выселки утром 27 ноября 2020. КамАЗ столкнулся фургоном «Газелью», в которой ехали 15 рабочих. Шесть человек погибли на месте, еще четверо доставлены в районную больницу.

На видео с места аварии видно, что тела погибших были разбросаны по всей проезжей части, «Газель» получила серьезные повреждения и не была предназначена для перевозки пассажиров. В районе ДТП утром был туман.

Прокуратура уже начала проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: КамАЗ протаранил пассажирскую «Газель»

- По предварительным данным водитель автомобиля «Газель» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КАМАЗ. В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались 6 человек, еще четверо доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю (подробности)

«Газель» с рабочими была грузовой, в ней ехали 15 человек

Предварительно установлено, что автомобиль марки «Газель», перевозивший 15 работников, не предназначенный для пассажироперевозок, при осуществлении маневра на трассе «Выселки-Кирпильская» допустил касательное столкновение с груженым «Камазом» (подробности)

Фото с места ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: тела разбросало по дороге

Удар был такой силы, что тела разлетелись по проезжей части. У погибших не было никаких шансов выжить – они получили тяжелейшие травмы (подробности)