Мама девочки с «маской Бэтмена» показала результат операций

Фото: instagram.com/luna.love.hope

Мать американской девочки Луны Феннер, которая стала известна благодаря родимому пятну на лице, Кэрол показала в Instagram фото малышки. На нем видно, как проходит заживление тканей после серии операций. «Маска Бэтмена» на лице ребенка уменьшилась, а кожа постепенно заживает.

- След на левой ноге Луны – это то место, откуда взяли кожу для щек. С другой ноги — взяли для носа 8 месяцев назад. Но уже почти ничего не видно. Одно, чему я научилась в этом процессе, так это терпению. Всему свое время, - написала в соцсети мама уникальной девочки Кэрол.

Мама малышки с «маской Бэтмэна» рассказала, что сейчас Луна восстанавливается после операции. 9 декабря они вылетают домой. На какое число будет назначено следующее хирургическое вмешательство, пока неизвестно. Кэрол Феннер пообещала сообщить об очередном прилете в России у себя на страничке в Instagram.

Луне предстоит сделать еще несколько фотодинаминадических процедур. Сложнее всего сейчас заживают рубцы. Краснодарский лазерный хирург Павел Попов считает, что процесс заживления для девочки лучше пойдет на родине в Калифорнии.

Напомним, на лечение американки скидывался весь мир. Ее мама развернула целую кампанию в сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.

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