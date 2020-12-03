Появилось видео с места аварии со школьным автобусом, где пострадали четверо детей и двое взрослых

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Абинском районе около 15:00 3 декабря произошла жуткая авария. Машины столкнулись на автодороге Новомышастовская-Холмская. «Комсомольская правда» - Кубань» опубликовала фото ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили, что среди тех, кто получил травмы в аварии четыре ребенка и два взрослых. В числе пострадавших - водители транспортных средств - участников аварии. Школьники доставлены в больницу.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В школьный автобус врезался легковой автомобиль Nissan Almera.

- Водитель «Газели» с детьми не пропустил иномарку при выезде на главную дорогу, которая ведет к хутору Краснооктябрьский, - добавил представитель в пресс-службы. - В результате столкновения «Газель» перевернулась, а Nissan Almera вылетел с проезжей части.

Обе машины получили значительные повреждения.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП с школьным микроавтобусом «Газель» в Абинском районе. На место происшествия выехал прокурор района.

- Установлено, что водитель «Газели» выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил преимущество проезда ехавшему по главной дороге легковому автомобилю Nissan Almera, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Автобус и иномарка слетели в кювет. Дети и водители получили травмы.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что в автобусе ехали четверо детей. Предварительно, трое из них не получили серьезных травм. Один ребенок, 12-ти лет, находится на обследовании. Водитель иномарки получил травму ключицы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек.