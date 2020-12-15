Спасатель, помогавший транспортировать тело Акшина Гусейнова: «Один из редких случаев, когда нет сожаления к погибшему»

Акшина Гусейнова доставили в морг.

Правоохранители, которые последние 4 дня занимались поисками убийцы девушки и ее брата, надеялись найти Акшина Гусейнова живым. Любой человек за преступление должен понести наказание. Но этого мужчина решил избежать. В своей чудовищной исповеди на фоне убитой возлюбленной он уверял - гнить в тюрьме не будет.

Конечно, силовики не исключали, что все это могло быть шуткой, что мужчина специально водит всех за нос, а затем скроется на территории соседнего государства. Чтобы отыскать Акшина Гусейнова, задействовали и спасателей, и водолазов. Изверг мог скрыться и в лесу, что находится рядом с прибрежной зоной, а мог сбежать на моторной лодке - версии были разные. Поэтому каждый метр просматривали с воздуха, используя квадрокоптер.

Предполагали правоохранители и то, что Акшина Гусейнова нет в живых. Чтобы отыскать его тело, учли и направления течений, и их скорость, а также температуру воды. По опыту спасателей, погибшего должно было прибить спустя три дня к берегам Новороссийска. Это 90 километров от места, где мужчину видели в последний раз.

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Именно сюда, в прибрежную зону города, и направились следователи, - говорят в СК России. - 14 декабря на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе обнаружено тело подозреваемого.

Нашли Акшина Гусейнова утром, почти весь день криминалисты и судмедэксперты провели около погибшего - необходимо было сделать все следственные действия.

Поздней ночью его тело необходимо было транспортировать в морг. Находилось оно в труднодоступном месте, потому потребовалась помощь спасателей.

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Это один из редких случаев, когда нет сожаления к погибшему, - коротко сказал о ночном вызове руководитель аварийно-спасательной службы «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Стоит сказать, что о криминале речи точно не идет. О том, как именно умер Акшин Гусейнов, станет известно после экспертизы.

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