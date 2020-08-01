Что изменится для жителей Кубани с августа: подорожает газ и откроется граница с Абхазией

Как всегда, незаметно пролетели два летних месяца. Скоро осень – пришел август.

Этого дня с особым нетерпением ждали работающие пенсионеры. Им теперь пересчитают пенсии. Максимально возможная прибавка – 279 рублей. Но это не значит, что в первых числах августа нужно бежать в местное отделение пенсионного фонда. Перерасчет сделают автоматически.

Претерпят изменения и коммунальные тарифы. В Краснодаре: с 1 августа вырасли цены на голубое топливо. За кубометр жители города теперь будут теперь платить 5,63 рубля. Ранее тариф был на 15 копеек дешевле - 5 рублей 48 копеек.

Для водителей тоже подготовлены нововведения. С 24 августа полисы ОСАГО можно будет приобрести по новым прайсам. За безаварийную езду обещают приятные бонусы.

Самые значимые нововведения затронут жизнь курортных городов Краснодарского края. Во-первых, стартует авиасообщение между Россией и другими странами. Пока это Великобритания, Турция и Танзания. Другой фактор, способный значительно повлиять на снижение турпотока в курортных городах – открытие границы с Абхазией, которая станет для многих россиян туристической Меккой.

А пока курорты Кубани переполнены. В Сочи в конце июля торжественно встретили полумиллионного туриста. На курорте из-за большого наплыва отдыхающих даже ужесточили масочный режим.

Как сообщалось ранее, с 1 июля вступили в силу новые расценки на услуги ЖКХ. К счастью, для жителей Краснодара подорожало не все.