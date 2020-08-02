Непогода на Кубани 2 августа 2020: Из-за сильного ливня сошел сель

Как и обещали синоптики, по Краснодарскому краю ударила вторая волна стихии. Напомним, днем ранее шторм накрыл курортные зоны: Горячий Ключ и Туапсинский район. Жители приморского города в полдень наблюдали несколько смерчей на горизонте в Черном море. Длинные воронки двинулись в сторону Джубги и Новомихайловского. И в течение часа здесь начался страшный ураган.

А 2 августа непогода накрыла Темрюкский район и Анапу - после обеда там начался сильный ливень. Правда, на курорте дождь быстро закончился, лишь напугав туристов.

Настоящая непогода разыгрылась в районе Азовского побережья. Здесь ливень был настолько сильным, что сошел сель. Дорога моментально оказалась затоплена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793971" frameborder="0"></iframe> Из-за сильного ливня подтопило трассу к станице Тамань Видео: instagram.com/elenacrasa.

Местные жители сняли разгул стихии. Видео непогоды они опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как вдоль трассы перед поворотом в поселок Таманский идут мощные грязевые потоки.

- Дождь шел буквально 6 минут - Таманский виноградник поплыл, - подписала видео

По словам очевидцев, такого потопа на трассе к станице Тамань они не видели давно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793972" frameborder="0"></iframe> Сель на автотрассе между Таманью и поселком Таманский Видео: instagram.com/elenacrasa.

- Мы ехали по этой дороге, страшно очень, сильный поток сносит авто, - поделилась впечатлениями одна из местных жительниц Анастасия.

По словам очевидцев, некоторые водители не рискнули проехать бушующий поток. Непогоду они решили переждать на обочине, включив аварийку.

Уже сейчас ливень стих. Предварительно, пострадавших нет.

Стоит сказать, о том, что на регион надвигается непогода, спасатели сообщали заранее. До конца суток 2 августа в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение.