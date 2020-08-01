Последствия ливня в Краснодарском крае 1 августа 2020: туристы в курортных посёлках едва успели укрыться от урагана

В первый день августа Краснодарский край снова оказался под ударом стихии. На этот раз шторм накрыл курортные зоны: Горячий Ключ и Туапсинский район.

Пользователи соцсетей выложили видео, на которых буря вырывает с корнем и ломает деревья, а дождь льет такой силы, что в считанные минуты по улицам уже несутся бурные потоки. Прогнозы экстренного предупреждения о резком ухудшении погоды оправдались.

Удар непогоды принял на себя Туапсинский район. Жители приморского города в полдень наблюдали несколько смерчей на горизонте в Черном море. Длинные воронки двинулись в сторону Джубги и Новомихайловского. И в течение часа здесь начался страшный ураган.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793862" frameborder="0"></iframe> «Ливни и смерчи»: непогода нанесла удар по курортным районам Кубани.Автор видео: https://www.instagram.com/vladimirovnakris/

В Горячем Ключе перепуганные туристы едва успели укрыться от сильнейшего дождя и ветра под навесом питьевого бювета. Непогода застала их врасплох.

К удару стихии теперь готовится и Сочи. На курорте объявлено штормовое предупреждение, надвигается сильнейшая буря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793864" frameborder="0"></iframe> Ливни и смерчи на Кубани.Автор видео: https://www.instagram.com/vladimirovnakris/

- Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие часы. Так, до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Также возможны подъемы уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селевых потоков малого объёма. Жителям и гостям Сочи рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Напомним, что в регионе продолжает действовать экстренное предупреждение. В субботу прошел сильный дождь в Краснодаре. К ликвидации возможных подтоплений подготовили 22 единицы спецтехники и 10 мотопомп. Ситуацию на улично-дорожной сети держат на контроле специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы.