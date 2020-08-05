В Сочи медведи загрызли школьника: мальчик мог сам разозлить зверей

Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев гибели мальчика.

Жуткий случай в Сочи, где 11-летний мальчик стал жертвой нападения двух диких медведей, обсуждает вся страна. Напомним, трагедия произошла в гостевом доме поселка Дагомыс, на территории которого отдыхающим предоставляли возможность порыбачить, прокатиться на лошади и посмотреть на диких зверей. В вольерах около гостиницы содержались два медведя, которых кормили работники местной столовой и сами туристы.

Вечером 4 августа 11-летний Иван Бобров (имя и фамилия изменены - Авт.Авт.) вместе с девочками со школы перебрался через забор. Увидев зверей, мальчик пролез в вольер. Как только он подошел слишком близко, животные напали на него и растерзали.

Именно здесь расположен вольер, в котором и держали медведей. Фото: Юлия БАРАНОВА

То, что Иван погиб от зубов хищников, у следователей нет сомнения. Кто стал виновником гибели мальчика – вопрос пока без ответа.

По одной из версий, мальчик зашел в клетку, потому что она была открыта. Сами медведи находились в двойном вольере, а мальчик был между двумя сетками (он зашел только за первую решетку). Ребенок мог подумать, что небольшое расстояние, разделяющее его от зверей, безопасно. Но ошибся. Это стоило ему жизни.

Мальчик скончался до приезда скорой.

Но специалисты больше склоняются к другой версии – агрессивное поведение животных спровоцировали. По некоторым данным, школьник решил залезть в вольер, чтобы сделать селфи.

Школьник пролез в вольер и подошел слишком близко к медведям.

- Медведь нападает на человека только в экстремальных условиях: либо он ранен, либо находится у добытой пищи, либо охраняет потомство. В этом случае, скорее всего, звери почувствовали опасность. Возможно, мальчик напугал их или наоборот разозлил, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» биолог Иван Трошев.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, по чьей вине произошла трагедия. Фото: Юлия БАРАНОВА

Кто отвечал за безопасность на территории гостевого дома, сейчас выясняют правоохранители. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Смерть по неосторожности».

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