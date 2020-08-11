Огромные очереди, отсутствие масок и санитайзеров: на что жалуются туристы после отдыха на курортах Краснодарского края

На пляжах туристы буквально лежат друг на друге - о социальной дистанции здесь никто не помнит. Фото: Михаил ПОПОВ

После заточения в четырех стенах из-за коронавируса тысячи людей отправились греть косточки на побережье. В этот раз исключительно на российском берегу – границы до сих пор закрыты. Кто-то выбирал для отпуска Крым, а кому-то по душе оказался Краснодарский край. Правда, во время отдыха на Черноморском побережье туристы начали обращать внимание на недостатки. О том, что им не понравилось, высказали по телефону горячей линии, которая заработала летом 2020 года. Инициатором ее создания выступила первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина.

- На данный момент мы получили 352 обращения, - говорит Елена Сутормина.

Почти больше половины жалоб (65%) поступило от туристов, недовольных тем, как соблюдаются требования Роспотребнадзора. Напомним, в крае действует режим повышенной готовности. В регионе должен соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Однако ничего этого отдыхающие не видят.

- Многие отдыхающие не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах, - говорит первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина. - Граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках. В основном такие сообщения приходят от туристов, посетивших южные регионы страны — Краснодарский край, Крым.

Также туристы жаловались на очереди на канатную дорогу в горах Красной Поляны. Толпа людей появляется с самого утра, а к обеду «хвост» растягивается на сотни метров.

Чуть меньше жалоб касается работы гостиниц и объектов общепита. Но и там туристы не в восторге от того, что персонал не придерживается правил. По словам отпускников, работники отелей и ресторанов носят маски «для галочки», не прикрывая рта и носа.

Больше четверти обратившихся интересовались, а нужно ли иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, если едешь на отдых в Краснодарский край. А также нужно ли будет соблюдать режим самоизоляции по прибытии.

Кроме того, был ряд жалоб на отсутствие санитайзеров и дезинфицирующих средств на курортах. Недовольны туристы были и тем, что в номере не сделали уборку или не предоставили полотенца. Помимо этого туристы были недовольны постоянным шумом со стороны соседей и хамством персонала.

- Около десятка обращений поступило от родителей, которые не могут в этом году отправить своих детей отдыхать в детский лагерь в другие регионы, - добавляет Елена Сутормина.

Ранее сообщалось, что сентябрь и октябрь на отечественном побережье обещают быть теплыми на фоне слухов о новых ограничениях. И синоптики, и отельеры, и власти края рассчитывают на длинный курортный сезон. Решение о том, вернется ли карантин в Краснодарский край, принимают краевые власти. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что пока причин для беспокойства нет.

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