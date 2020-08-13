До смерти избил шлангом за капризы: в Краснодарском крае осудят отчима 4-летней девочки

Когда девочка расплакалась, мужчина стал успокаивать ее кулаками.

Расследование громкого уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Курганинского района края закончилось. Виктора Гузика обвиняют сразу по нескольким статьям - ему вменяется убийство 4-летней дочери жены, а также истязание девочки и ее маленького брата.

Напомним, жуткая трагедия произошла 27 августа 2019 года в станице Темиргоевской. Там по дороге в больницу скончалась 4-летняя кроха. Испуганный отчим заявил медикам, что ребенок упал с лестницы. Вот только прибывшие врачи сразу поняли, в чем дело, увидев усыпанное синяками тело девочки. Спасти ребенка не удалось.

4-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи.

После случившегося в местную больницу госпитализировали и двухлетнего брата девочки. По словам врачей, мальчик был сильно истощен.

Отчим первые дни пытался скрыться, Виктора Гузика даже объявили в розыск, но все же на третьи сутки после случившегося его нашли. Уже на допросе он признался во всем.

По словам следователей, вечером 24 августа мужчина не менее (!) 36 раз ударил девочку руками. Так он пытался ее воспитать.

- После этого обвиняемый запретил супруге обращаться в медицинские учреждения для оказания помощи ребенку, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - А также сам не предпринимал никаких мер для лечения девочки.

При этом сама женщина в интервью «Комсомольской правде» заявляла обратное.

Анастасия говорила, что новый муж в ее присутствии никогда не бил детей.

- Он всегда считал их своими, - говорила «Комсомольской правде» - Кубань» мать убитой девочки Анастасия К. - Дети часто меня не слушались, Виктор же их воспитывал строго. Но руку при мне никогда не поднимал.

А 27 августа 2019 года мужчина вспылил, когда малышка «неаккуратно играла». Он 15 раз ударил ее резиновым шлангом от стиральной машины - бил по голове и телу.

После этого, так как девочка потеряла сознание, мужчина испугался и вызвал скорую.

Как выяснилось, издевательства продолжались в течение четырех месяцев - с марта по август 2019 года.

- Что же касается матери детей, то по инициативе следственного управления СКР по краю она была лишена родительских прав, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Мальчику нашли другую, любящую семью.

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