Отбирают единственного сына: после смерти девочки, которую забил отчим, ее мать хотят лишить прав

Смерть 4-летней Анны (имя изменено - Авт.), которую жестоко забил отчим, тяжело переживают все жители Курганинского района. Жуткая трагедия произошла 27 августа в станице Темиргоевской. Как сообщили следователи, 24 августа Виктору Грузику не понравилось поведение девочки - она капризничала.

За это Виктор начал ругать ее. Когда же малышка расплакалась, то он стал успокаивать ее, но по-своему - тумаками. Сначала несколько раз ударил по голове, а потом в живот. Бил до тех пор, пока ребенок не упала. Последующие три дня для крохи были мучительными. Девочка плохо ела, постоянно жаловалась на сильную головную боль, но мужчина игнорировал ее плач.

4-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи.

Когда же 27 августа она потеряла сознание, испуганный отчим наконец вызвал скорую, заявив медикам, что ребенок упал с лестницы. Вот только прибывшие медики сразу поняли, в чем дело, увидев усыпанное синяками тело девочки.

- С мужем мы познакомились 7 января 2019-го. В конце месяца я переехала к нему вместе с двухлетним сыном и дочкой. Он всегда считал их своими, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама Анны Анастасия. - Дети часто меня не слушались, Виктор же их воспитывал строго. Но руку при мне никогда не поднимал. В субботу и вторник (24 и 27 августа - Авт.) меня не было дома - ездила в Лабинск. Что на него нашло, зачем он убил мою дочь, мою кровиночку?!

Девочка скончалась от тупой травмы живота. О том, что Анна не упала, а действительно стало жертвой отчима свидетельствуют многочисленные гематомы на ее теле. Во время прощания знакомые семьи записали короткое видео. На кадрах видны жуткие следы воспитания отчима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1028" height="1028" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/733073" frameborder="0"></iframe> Похороны избитой отчимом девочки.

После случившегося в местную больницу госпитализировали и двухлетнего брата девочки Кирилла (имя изменено - Авт.). По словам врачей, мальчик был сильно истощен.

- Когда я была в Лабинске, мне позвонил инспектор ПДН. Сначала мне сказали, что дочь упала в подвал и что мужа найти нигде не могут. Я им сообщила адрес, где он может находиться, - вспоминает Анастасия. – А когда меня вызвали к следователям, где мне сообщили о смерти дочери.

Анастасия говорит, что новый муж в ее присутствии никогда не бил детей.

Отчим первые дни пытался скрыться, но все же на третьи сутки после случившегося его нашли. Правда, в Тимашевском районе. Ему предъявили обвинения в убийстве, а позже по решению суда арестовали.

Местные жители, узнавшие о случившемся, устроили народный сход. Люди хотят добиться, чтобы ответственность понес не только отчим, но и мама девочки.

- Как минимум ее действия можно расценивать как оставление в опасности. Потому ее должны лишить родительских прав на младшего сына. Конечно, все мы неидеальны, но в этой семье ребенку не место, - говорит «КП» - Кубань» одна из неравнодушных жительниц станицы Наталья. - Лично я не видела, как били детей, но мой муж был свидетелем того, как бабушка несколько раз ударила девочку тапком по лицу около магазина. Он одернул ее, но, видимо, женщина не восприняла это всерьез.

Двухлетний брат погибшей девочки сейчас находится в больнице.

По словам Натальи, в детском саду, куда ходила девочка, догадывались об обстановке в семье.

- По рассказам воспитателя, у крошки заметили следы побоев. Педагоги забили тревогу, написали заявление. Но отдел по делам несовершеннолетних почему-то не передал информацию в органы опеки. Именно поэтому мы возмутились и записали видеообращение. После этого нас вызвали в администрацию района, где объяснили - квартальная составила положительную характеристику на маму, потому так халатно ко всему этому отнеслись, - добавляет Наталья.

Разбирательства по этому поводу продолжают следователи и местные органы опеки. Правда, после смерти Анны сына матери не возвращают.

- Я прошу вернуть их сына, но мне его не отдают. Я знаю, что он находится в больнице Курганинска, но я даже увидеть его не могу. Все вокруг говорят, что я видела, как мою дочь убивает муж, но это не так! Меня вызывали следователи, я рассказывала им, как все было на самом деле, меня ни в чем не обвиняют, - говорит Анастасия Гранкина. - Отец девочки, мой бывший муж, настроил всех против меня! А сейчас хочет сделать ДНК-экспертизу и забрать моего сына к себе. Но это единственное, что у меня осталось.

Свою невиновность Анастасия вместе с матерью решили доказать всей стране - они отправились на шоу "Пусть говорят", чтобы рассказать свою версию произошедшего.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани отчим до смерти забил 4-летнюю падчерицу

24 августа отчиму не понравилось поведение 4-летней падчерицы, и он начал ругать ее. А когда девочка расплакалась, стал успокаивать кулаками. Сначала несколько раз ударил по голове, а потом в живот. Бил до тех пор, пока ребенок не упал, скрючившись от боли (читайте далее)