Это уже второе за полгода крушение учебного самолета: На Кубани на месте крушения работает комиссия

Курсант 3 курса Краснодарского авиационного училища вместе с инструктором выполнял плановый тренировочный вылет.

Что случилось во время планового тренировочного полета курсанта 3 курса, сейчас будут выяснять авиаэксперты. Напомним, около 15:00 на границе Тихорецкого и Выселковского районов с высоты две тысячи метров рухнул самолет. На место ЧП выехала московская комиссия. Они намерены выяснить точные причины крушения. Предварительно, авиакатастрофа приозошла из-за технической неисправности.

- Вылет проходил в штатном режиме. Самолет поднялся в воздух, все было в порядке. Затем летчик выполнил переворот, а далее - пошли фигуры пилотажа: полупетля и полубочка, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

В какой-то момент у самолета отказал двигатель. Инструктор, который находился рядом с летчиком, очень быстро среагировал.

Предварительная причина крушения - техническая неисправность.

- Он понял, что есть неполадка, тут же сообщил об этом земле. В этой ситуации он повел себя сдержанно и грамотно - принял решение катапультироваться, - говорят авиаэксперты.

Как сообщают в Минобороны России, летчики не пострадали, разрушений на земле нет. Самолет, правда, восстановлению не подлежит.

Самолет восстановлению не подлежит.

Стоит сказать, что это уже второе за полгода крушение учебного самолета. 25 марта 2020 года стало известно о том, что на границе Тихорецкого и Новопокровского районов во время тренировочного вылета разбился летчик-курсант краснодарского летного училища Владимир Иванов. В какой-то момент во время упражнений самолет пропал с радаров. А спустя время обломки воздушного судна нашли в поле. Его пилот не успел катапультироваться - Владимир Иванов погиб.

Позже в Минобороны России сообщили, что одной из причин катастрофы, как и в этот раз, рассматривается технический отказ летательного аппарата.

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