2020-03-25T20:18:56+03:00
Происшествия

Стали известны возможные причины крушения военного самолета L-39 на Кубани

На месте аварии работает комиссия для выяснения причин ЧП [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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В ближайшее время проведут авиационно-техническую экспертизу.В ближайшее время проведут авиационно-техническую экспертизу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стали известны предварительные причины крушения военного учебного самолета L-39 в станице Дмитриевской Тихорецкого района. Напомним, трагедия произошла около 16:00 25 марта. Курсант 4 курса Краснодарского авиационного училища Владимир Иванов выполнял плановый тренировочный вылет, который летчик выполнял без боекомплекта. В какой-то момент во время упражнений самолет пропал с радаров. А спустя время обломки воздушного судна нашли в поле. Пилот, как стало известно, погиб.

Прямо сейчас на месте ЧП работает комиссия, которая рассматривает сразу несколько причин крушения самолета.

- По одной из версий, L-39 мог рухнуть из-за технической неисправности, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах. - Не исключают эксперты и еще одну версию - ошибку в пилотировании.

Стоит сказать, что погодный фактор в данном случае не рассматривается. Сильного ветра и или тумана, которые могли помешать полету, не было.

Однако истинные причины эксперты смогут назвать после тщательного обследования. В ближайшее время проведут авиационно-техническую экспертизу.

Однокурсники говорят, что Вова был хорошим парнем. Фото: соцсети.

Однокурсники говорят, что Вова был хорошим парнем. Фото: соцсети.

Напомним, ранее появилось видео с места падения самолета. По кадрам ролика видно, что разрушений на месте крушения нет, обошлось также без жертв.

СПРАВКА «КП»

Штурмовик L-39 «Альбатрос» предназначен для первоначального обучения технике пилотирования в простых и сложных метеорологических условиях днем и ночью, а также для тренировки летного состава.

Размах крыла - 9,46 метра.

Максимальная скорость Л-39 - 761 километр в час.

Практическая дальность полета - 1650 километров.

На Кубани разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39.Видео: соцсети

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Вова был адекватным парнем, со всеми с радостью общался, находил общий язык. В прошлом году, 5 октября, женился на своей девушке. Они вместе прекрасно смотрелись, были отличной парой (читайте далее)

Появилось видео с места крушения военного учебно-тренировочного самолета L-39

Его пилот не успел катапультироваться (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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