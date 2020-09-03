Появились фотографии пожаров, бушующих на Кубани

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

МЧС продолжает тушение сильных пожаров, охвативших Приморско-Ахтарский район. Спасателям приходится работать в тяжелых условиях - жуткий зной да еще и труднодоступная местность.

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

Общая площадь объятой огнем территории выросла до 1,7 гектаров. «Комсомолка» показывает фото бушующей стихии.

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

Ужасающие снимки пожаров сделали волонтеры, которые помогают профессиональным спасателям ликвидировать возгорания.

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

Фото с места ЧП показывают настоящий масштаб трагедии.

- Применен автомобиль-тягач на базе КАМАЗ для доставки болотохода из Крымска к месту тушения, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС. - Кроме того, используется болотоход-500 для применения в мониторинге плавневой зоны в хуторе Садки.

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

Наряду с десятками пожарных и наземной техникой, здесь применяется и вертолет МИ-8,который сбросил на горящие плавни уже более 35 тонн воды.

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

По данным МЧС, горит камыш. Что стало причиной вспыхнувшего пламени, неизвестно, - это выяснят эксперты. Однако, судя по снимкам, огонь пожирает все на своем пути, оставляя за собой лишь пепел.

По словам местных жителей, облака черного дыма видны за сотни метров от места, где тушат огонь.

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

Стоит сказать, что на снимках из космоса видны как сами пожары, так и дымовой шлейф, застилающий территорию района.

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

На кадрах видно, что огненное зарево покрыло буквально всю зону, в которой работают спасатели.

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

По данным краевого ГУ МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация местных жителей не потребовалась. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Фото: Кася Кулькова/Добровольные пожарные Кубани

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Пожар в Приморско-Ахтарском районе: полыхают около 1,7 гектаров территории

Как выяснилось, горит камыш. Причем пламя полыхает в труднодоступной плавневой зоне. Это серьезно осложняет работу огнеборцам (читайте далее)

«Видно из космоса»: на Кубани бушуют пожары

Наряду с десятками пожарных и наземной техникой, здесь применяется и вертолет МИ-8, который сбросил на горящие плавни уже более 35 тонн воды (читайте далее)