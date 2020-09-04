Второй раз за год: санаторий «Эллада», чей автобус попал в ДТП, ранее фигурировал в другой аварии

В августе 2019 года автобус снес легковое авто и улетел в обрыв. Фото: Алексей ОДЕРОВ.

В обстоятельствах ДТП с автобусами, которое случилось на трассе в районе Анапы, сейчас разбираются сразу несколько ведомств. На месте аварии работают сотрудники МЧС, полицейские, кроме того, проверку проводит прокуратура. Напомним, ранним утром 4 сентября на дороге столкнулись два автобуса: один приписан к местному санаторию "Эллада", второй осуществлял частные перевозки.

По предварительной информации, микроавтобус Iveco, в котором ехали пассажиры, ехал с курорта в Ставропольский край. Выехав на встречку, машина столкнулась с пассажирским автобусом, который принадлежит туристической фирме. Там ехали лишь два водителя. По последним данным, одна женщина погибла, число пострадавших увеличилось до 8 человек, это пассажиры Iveco и водитель автобуса с логотипом санатория "Эллада".

Стоит сказать, здравница, чей автобус попал в ДТП, ранее фигурировал в другой аварии. Происшествие случилось прошлым летом. Вечером 7 августа 2019 года под Новороссийском экскурсионный автобус «Hyundai», в котором было 40 пассажиров, двигаясь со спуска, на полном ходу протаранил Volkswagen Touareg. Удар был такой силы, что оба транспортных средства улетели в обрыв. Авария унесла жизни четырех человек, из которых трое – дети. Все погибшие находились в легковом автомобиле. В больницах с различными травмами оказались более 40 человек.

Автобус, как позже стало известно, ехал в Анапу после экскурсии на водопады в окрестностях Геленджика. Его водителя Романа Полякова арестовали на следующий день после аварии, все это время он находится под стражей. Как выяснилось 42-летний мужчина страдал эпилепсией и знал об этом, но никому не говорил. Перед рейсом он приял таблетки, после чего спокойно сел за руль автобуса с 40 пассажирами. Суд по данному делу идет до сих пор.

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