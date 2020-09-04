Количество пострадавших в ДТП под Анапой увеличилось до восьми, одна пассажирка погибла

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Утром на трассе в поселке Витязево под Анапой столкнулись два автобуса. Один – заказной, по предварительным данным, он вез отдыхающих с курорта в Ставропольский край, другой – принадлежит местному санаторию, он ехал без пассажиров, в нем находились только два водителя. После аварии пассажиров из микроавтобуса пришлось доставать спасателям. Двери от повреждения оказали заблокированы.

- На дороге столкнулись микроавтобус и автобус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На встречку выехал заказной микроавтобус Iveco с пассажирами. Именно он допустил столкновение с пассажирским автобусом, принадлежащим туристической фирме.

- На месте выяснилось, что около пяти утра заказной автобус на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с вахтовым микроавтобусом, - добавили в ведомстве.

Сначала сообщалось о шести пострадавших в ДТП. Сейчас количество госпитализированных увеличилось.

- С места аварии в больницу доставлены восемь человек. Один из автобуса – водитель. Еще семеро – из вахтового микроавтобуса, - сообщил «КП» - Кубань» источник в экстренных службах города.

В МВД уточнили, что все пострадавшие доставлены в ЦРБ города Анапы.

Также стало известно, что одну из пострадавших медикам спасти не удалось. Пассажирка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в больнице.

По факту ДТП полицейские и прокуроры проводят проверки. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

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