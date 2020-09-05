Из первых уст: главврач краевой больницы Владимир Порханов опроверг слух о своем заболевании коронавирусом

Главный врач НИИ ККБ №1 Владимир Порханов. Фото: kkbo1.ru

Во время пандемии слухи о коронавирусе появляются с завидной регулярностью. Вот уже не первую неделю в соцсетях муссируют одно и то же сообщение, якобы грядет новый карантин. Хотя власти Кубани уже не раз объясняли, что все заявления от некоего «человека из администрации» - утка. Не успели утихнуть эти обсуждения, как среди жителей города стала распространяться информация о заболевании коронавирусом главного врача ККБ №1 Владимира Порханова.

Чтобы слухи не продолжали разрастаться, «Комсомольская правда» - Кубань» позвонила академику РАН. Как оказалось, поводов для беспокойства абсолютно нет.

- Владимир Алексеевич, хотели бы узнать, как ваше здоровье? Говорят, вы заболели коронавирусом.

- Все хорошо у меня, все в порядке, - заверил главврач по телефону.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Это означает, что все меры, принятые для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, сохраняются. Жителям Кубани настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах, использовать санитайзер. Люди старше 65 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом), должны соблюдать режим самоизоляции. Нужно это для того, чтобы уменьшить уровень заболеваемости и снизить нагрузку врачам, которые в силу своей работы находятся в группе риска.

Ранее сообщалось, что на Кубани стартовала ранняя вакцинация населения от гриппа. Началась прививочная компания в сентябре, а не в октябре-ноябре, обусловлен желанием медиков обезопасить людей от возможного коктейля из гриппа и коронавируса одновременно.