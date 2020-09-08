Краснодар готовится к стихии: на город надвигаются дожди с грозами

Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Дожди, которые так долго ждали на Кубани, пока особо не поправили ситуацию после затяжной засухи. Несмотря на подтопления в Анапе и Новороссийске, на уровне высыхающего Краснодарского водохранилища осадки в бассейне Кубани сказались незначительно. Это, по словам метеорологов, связано с тем, что влагу забрала высохшая почва, испытывающая дефицит осадков. Однако, судя по надвигающемуся грозовому фронту, все может измениться.

Фото: Яндекс

По данным сервиса Яндекс.погода, в Краснодаре зарядят ливни, которые зарядят минимум часа на два. Причем до вечера дожди будут идти по всей территории города. Достанется от непогоды и близлежащим станицам: Старокорсункой, Новомышастовской, Новотитаровской. Так что жители готовятся к стихии.

Стоит сказать, что на этом непогода не кончится, а лишь возьмет небольшой перерыв. Ближайшие прогнозы синоптиков говорят о том, что 9 сентября в Краснодарском крае и в бассейне Кубани пройдут сильные дожди, грозы и град. Ветер местами усилится до 18 метров в секунду.

НА ЗАМЕТКУ

Если непогода застала на улице, спасатели не советуют спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

- Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления, - советуют в МЧС. - Если вы находитесь дома или на работе, то выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Автомобилистов, которых ливень застал во время поездки на машине, специалисты просят не пытаться преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь.