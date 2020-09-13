Утро после апокалипсиса: пожар в восьмиэтажном доме Краснодара выжег дотла десятки квартир

С высоты открывается ужасающая картина.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Десятки людей сейчас толпятся у восьмиэтажного дома на улице Российской в Краснодаре. Большинство из них - жильцы квартир нижних этажей, до которых, благодаря пожарным, огонь не добрался. Мужчины и женщины надеются зайти в свое жилье и по возможности забрать необходимые вещи.
Спасатели не только тушили пожар, но и спасали жильцов, которые спали, когда вспыхнуло пламя.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Те же, кто потерял в огне все, сейчас стоят со слезами на глазах. Погорельцы просят их не фотографировать, хотят остаться наедине со своим горем.
Огонь уничтожил десятки квартир.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Реальность произошедшего они осознают, но с трудом - десятки людей оказались без крыши над головой и практически без средств к существованию.
Люди не пострадали, но потеряли все, что у них было.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Пламя тушили четыре часа. Осложняло ситуацию то, что вспыхнули деревянные перекрытия - за 20 минут огонь распространился по всему периметру дома.
Владельцы квартир с трудом смотрели, как огонь пожирает их имущество.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Масштабы катастрофы видны с высоты - дом буквально остался без крыши.
Люди надеются, что смогут вернуться в свои квартиры и забрать то, что уцелело.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
После пожара в городе ввели локальный режим ЧС. Это необходимо для того, чтобы обеспечить выплаты материальной помощи жильцам сгоревших квартир.
С огнем спасатели боролись больше четырех часов.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Предположительно, причиной пожара стала неисправная электропроводка.
- Планируется, что после завершения работы экспертов в здании приступят к демонтажу опасных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Пожарные продолжают работать на месте.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Сейчас погорельцы пытаются найти себе временное жилье. Кто-то размещается в гостинице «Кавказ», кто-то – у своих родных и друзей. Приютить у себя пострадавших готовы и совершенно не знакомые люди.
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