Верхом – на выборы: в Геленджике два казака прибыли на избирательный участок на конях

Сергей Агафангелос и Шалва Аджиев верхом на Красавчике и Лафете. Фото: администрация Геленджика

В селе Прасковеевское, что под Геленджиком, живут около 280 человек. И 254 из них имеют право голоса. Люди с раннего утра тянутся на избирательные участки, а вот два казака – Сергей Агафангелос и Шалва Аджиев прибыли на выборы верхом. Они запрягли коней – Красавчика и Лафета, - и проскакали на них сначала по улицам села, а потом – к избирательному участку.

Привязав коней, у входа, пошли голосовать.

- Я казак, мой отец был казаком и дети мои казаки. Я радею за свой родной край и хочу, чтобы он развивался. Поэтому и голосую, - сказал казак Дивноморского станичного казачьего общества Сергей Агафангелос.

Напомним, по явке на выборах Кубань лидирует в ЮФО. По данным на 15:00, общий процент явки составляет 56,99. Но самая высокая отмечается в Крымском, Славянском, Тихорецком районах, а также в Кореновске, Приморско-Ахтарске, Лабинске и Белой Глине. В этих муниципальных образованиях она составляет от 75 до 90 процентов.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев тоже уже проголосовал. На выборы он пришел с супругой и двумя детьми.

О том, как голосует Краснодарский край в нашей онлайн-трансляции.

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