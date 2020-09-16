Девочка «с маской Бэтмена» возвращается в Россию, чтобы продолжить лечение

Луна снова вернется в Краснодар. Фото: Кэрол Феннер

Маленькая американская девочка с меланоцитарным невусом в виде маски Бэтмена возвращается в Краснодар, чтобы продолжить лечение. Луне Феннер предстоит сделать еще несколько фотодинаминадических процедур.

- Сложнее всего нам дается лечение рубцов, а это необходимая вещь, - рассказывает мама Луны Кэрол.

Краснодарский лазерный хирург Павел Попов считает, что процесс заживления для девочки лучше пойдет на родине в Калифорнии. Поэтому ее решено было отпустить на лето домой.

Напомним, на лечение американки скидывался весь мир. Ее мама развернула целую кампанию в сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.

Пациентка уже в аэропорту. Фото: Кэрол Феннер

К слову, в клинике фотодинамической терапии доктора Павла Попова, оперирующего полугодовалую Луну Феннер с меланоцитарным невусом, сейчас ажиотаж. Паломничество к российскому доктору организовали пациенты-иностранцы.

- К нам обращаются из Индии, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии...со всего мира, не говоря о россиянах, - делится информацией с "КП" -Кубань" коммерческий директор Андрей Алексуткин. - Мы, наверное, только с Австралией пока переговоры не вели, пожалуй. Но более платежеспособны все-таки пациенты из США.

Одна из них ровесница Луны - Деми. Она тоже сейчас лечится от меланоцитарного невуса в Краснодаре.

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