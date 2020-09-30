«Подтопления и сели»: На Кубани объявлено штормовое предупреждение с возможными ЧС

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За сутки Краснодарский край стал местом прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Самые обильные ливневые дожди прошли на территории Темрюкского района. Здесь по оценкам синоптиков выпало 28 мм осадков.

Между тем на Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС РФ в ближайшие 15 часов прогнозирует происшествия природного характера.

Местами по всей территории Краснодарского края возможны сильные дожди, ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра. В 16 населенных пунктах ожидается дождевой паводок.

В Туапсе, Анапе, Новороссийске и Геленджике - формирование смерчей. В Краснополянском поселковом округе - сход селей.

Еще 19 районов края находятся в зоне риска по оползням.

- С 30 сентября по 2 октября на территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение по неблагоприятным погодным явлениям. Это связано с прохождением циклона, - напомнили в оперативном штабе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Сильные дожди уже накрыли Ейский, Приморско-Ахтарский, Геленджикский и Темрюкский районы, Сочи, Анапу и Новороссийске.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю работает в режиме повышенной готовности, развернут оперативный штаб.

Например, в Краснодаре готовы к работе 20 единиц водооткачивающей техники, 15 мотопомп. В краевой столице дежурит расчет специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 4 человек и 2 единиц техники (в том числе - плавсредство).

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о последствиях ливня в Новороссийске и Анапе.