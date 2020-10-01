Губернатор Кубани поменял руководителей краевых департаментов

Назначены главы краевых ведомств. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев после выборов продолжает менять кадры. 30 сентября были утверждены в должности новые заместители губернатора. Также назначены новые руководители ключевых департаментов.

1 октября стало известно о том, что Вениамин Кондратьев поменял глав краевых ведомств. Он подписал соответствующее распоряжение. В органах исполнительной власти Краснодарского края сменился ряд руководителей - кресла в департаментах сменили пять руководителей из 26.

Новые назначения

Начальником департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства назначен Василий Воробьев. До этого он руководил Центром сопровождения инвестпроектов – структурного подразделения Фонда развития бизнеса региона.

Руководителем департамента архитектуры и градостроительной политики Краснодарского края назначен Илья Поздняков. Ранее он работал начальником управления архитектуры и градостроительства в Калининградской области.

Директором департамента внутренней политики стал Александр Топалов. До этого он был первым замглавы ведомства.

Руководителем департамента информационной политики назначена Галина Жукова. Ранее она занимала должность замруководителя департамента.

Департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью возглавил Алексей Горбенко. Он был заместителем главы краевого центра по делам казачества и военнослужащих.

Руководители еще 21 ведомства сохранили свои посты.

Ранее "Комсомолка" сообщала, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 2 ноября. Данный документ – реакция власти на эпидемиологическую обстановку. Напомним, что режим повышенной готовности подразумевает действие масочного режима в многолюдных местах и соблюдение социальной дистанции. По-прежнему под запретом остаются деловые мероприятия, в которых участвуют более 100 человек. Не разрешается на территории региона проводить развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия. Под особым вниманием группа риска: люди старше 65 лет, хронические больные с патологией органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, диабетом и другими хроническими недугами. Им предписано соблюдать режим самоизоляции.