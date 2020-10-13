Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 октября 2020: в мэрии кубанской столицы требуют ужесточить масочный режим

Мэрия Краснодара решила проверять поголовно ношение масок

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе. 13 октября 2020 года заболевших снова стало больше - положительный тест на коронавирус получили еще 102 человека, среди них 21 ребенок.

В Краснодаре на удаленку отправили 118 классов из 36 школ. Такие меры принимают сразу, когда как минимум трое из детского коллектива заболевают.

Чтобы вновь вернуться за парты, ученикам придется сдать анализ на COVID-19. Только в случае подтвержденного излечения от заболевания возможно будет вновь возобновить образовательный процесс в стенах школ.

В Роспотребнадзоре рекомендуют родителям внимательнее относится к здоровью детей и тому, где они проводят время.

- Они продолжают ходить на пляжи, в торговые центры, ездят в транспорте без средств защиты, - предупредили горожан в ведомстве. - А это прямой путь к заражению инфекцией.

Из-за такого равнодушного отношения к себе и окружающим в мэрии кубанской столицы призвали все департаменты ужесточить контроль за масочным режимом.

- Закрутите все гайки, которые возможно. Чтобы без масок не обслуживали, чтобы дезсредства стояли, - обратился первый вице-мэра Евгений Наумов.

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