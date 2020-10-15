Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 октября 2020: Вениамин Кондратьев выступил с новым заявлением

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за ситуацией по коронавирусной инфекции в регионе. Число заболевших снова растет. За минувшие сутки выявлено 106 новых случая коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 15495 человек.

Из-за угрозы распространения инфекции в соседних от Кубани регионах ужесточают коронавирусные ограничения. Не так давно на Ставрополье установили карантинные посты. Все, кто приезжает в регион со стороны Кубани, будут получат уведомления о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции. Кроме того, вступили в силу новые ограничения в Ростовской области, там запрещаются все спортивные соревнования и массовые мероприятия. Приостановлено проведение дискотек и работа ночных клубов.

О том, чтобы ввести карантинные меры, в Краснодарском крае вопрос пока не стоит. Тем не менее глава Кубани Вениамин Кондратьев выступил с новым заявлением.

- Как и говорил раньше, мы не хотим вводить карантин, - сказал Вениамин Кондратьев. - Понимаем, насколько сильно это может ударить по экономике и жизни простых людей.

В Краснодаре снова начали штрафовать за несоблюдение масочного режима. В кубанской столице проверили уже 3249 транспортных средств - трамваев, троллейбусов и автобусов. Составлены 11 протоколов на водителей, которые были без средств защиты.

Вместе с тем губернатор считает - пока люди сами не начнут ответственно относиться к своему здоровью, все рейды и штрафы бессмысленны.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 15 октября 2020

В Краснодаре положительный анализ на COVID-19 получили 42 человек.

Коронавирус в Анапе 15 октября 2020

В Анапе за последние сутки два новых случаев заболевания.

Коронавирус в Сочи 15 октября 2020

В инфекционной больнице курорта число пациентов с коронавирусом выросло на 5.

Коронавирус в Геленджике 15 октября 2020

В Геленджике за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 2 пациентов.

Коронавирус в Туапсе 15 октября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки 2 пациентов получили положительный тест на коронавирус.

Коронавирус в Ейске 15 октября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа выявлено 2 пациента.