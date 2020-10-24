Причины взрыва на танкере «Генерал Асланов» в Азовском море 24 октября 2020

Фото: https://epp.genproc.gov.ru/

В Азовском море после взрыва нефтяного танкера «Генерал Асланов» на судне образовались огромные пробоины. Об этом сообщает Росморречфлот.

Для определения причин взрыва на место ЧП направлены следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Южная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием на нефтяном танкере.

Специалистов интересуют причины трагического происшествия. Сейчас выдвигаются разные версии, которые отрабатывают эксперты.

По предварительной версии на судне взорвались пары нефтепродуктов. Но в тоже время спасатели утверждают, что танкер был пуст.

- По предварительной информации танкер пустой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

- Взрыв был такой силы, что часть металла вывернуло наружу, - рассказали в Росморречфлоте. – Танкер получил серьезные повреждения. Но он еще на плаву, крен 7-10 градусов. Не ясен пока и размер пробоины.

Особым вниманием у экспертов пользуется тот факт, что судно несколько недель назад отремонтировали. Возможно, в этом кроется разгадка.

Специалисты подчеркивают, будут отрабатывать разные версии. А пока главное внимание – поисково-спасательной операции.

По данным Росморречфлота на 23:30 терпящий бедствие в Азовском море танкер отбуксуют на якорную стоянку ближе к берегу Краснодарского края. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что с взорвавшегося в Азовском море танкера спасли 10 человек. Судно несколько недель назад отремонтировали.