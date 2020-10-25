Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов»: появились новые кадры с места ЧП

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Вечером, в 18:30, 24 октября в акватории Азовского моря на борту танкера «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв. Он был такой силы, что искорежил металл. Судно следовало пустым из порта Темрюка и Ростов.

Следственное управление на транспорте СК РФ заявило, что произошло возгорание смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке. К счастью, ЧП не повлекло за собой пожар.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц», - заявили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Всего на борту находились 13 человек экипажа. 10 из них спасли. Они в удовлетворительном состоянии, помощь медиков не требуется.

Еще трое – боцман, матрос и практикант – во время ЧП оказались за бортом. На их поиски отправили вертолет Ми-8. Утром 25 октября к нему присоединился еще один борт из Геленджика. Также в операции задействованы 7 морских судов.

За ночь обследовали 400 квадратных километров территории. Поиски продолжаются.

- Для проведения спасательной операции сформирована группировка общей численностью 125 человек и 18 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.