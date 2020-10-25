По факту взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» возбуждено уголовное дело

Фото: mmsut.sledcom.ru

Следственное управление на транспорте СК РФ заявило о возбуждении уголовного дела по факту взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» 24 октября в 18:30. Материалы случившегося проходят по статье ч.3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, ЧП произошло в акватории Азовского моря. Когда танкер шел в порт Ростова, произошло возгорание смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке. Сейчас судно отбуксировано в порт Ростова. Специалисты обследуют его. Удалось спасти 10 человек из 13. В медицинской помощи они не нуждаются.

- В результате три члена экипажа оказались за бортом судна, их местонахождение устанавливается, - сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Разлива топлива или других вредных для экологии веществ не произошло.

Правоохранители приступили к проведению комплекса первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.