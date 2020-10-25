Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов»: в ликвидации задействованы 225 человек

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Специалисты продолжают работать на месте взрыва танкера «Генерал Ази Асланов». Всего в операции участвуют 225 человек, а также 43 единицы техники.

- К поисковым работам привлечено 7 судов. Они на 13:00 обследовали 75 квадратных миль морской поверхности, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Также поиски идут с воздуха. Два вертолета Ми-8 прочесали 400 квадратных километров территории.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Кроме обследования моря, а также поисков с воздуха, организованы пешие отряды, которые осматривают прибрежную зону. Трех пропавших моряков – боцмана, матроса и практиканта – ищут 60 человек. Также задействовано 9 единиц техники. Они осмотрели 7 километров береговой линии.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Поиски продолжаются.

Тем временем 10 спасенных членов экипажа находятся на борту подобравшего их судна. Состояние моряков удовлетворительное, их доставят в порт Ростова.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сам же взорвавшийся танкер «Генерал Ази Асланов» стоит на якоре близ поселка Ильич Краснодарского края. Его обследуют специалисты.