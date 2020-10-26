В Азовском море продолжаются поиски пропавших моряков с танкера «Генерал Ази Асланов»

Фото ГУ МЧС по краю

Утром 26 октября на побережье Азовского моря в Темрюкском районе Краснодарского края продолжается операция по поиску троих моряков, пропавших во время аварии на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов».

Запланировано обследование береговой линии силами Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в Славянском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах.

Фото ГУ МЧС по краю

- Задействована группировка сил и средств общей численностью 71 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России – 13 человек и 6 единиц техники,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Фото ГУ МЧС по краю

Как ранее сообщалось, накануне, было обследовано 56 километров береговой линии. Поиски матросов с танкера пока не дали результатов.