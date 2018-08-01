Федор Смолов оплатит восстановление поврежденных ограждений на краснодарской улице

1 Авг. 15:00 2018-08-01T16:54:59+03:00

Полиция начала проверку информации о ДТП с участием футболиста [фото, видео]

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Получив звание заслуженного мастера спорта по футболу, Федор Смолов решил заняться автоспортом прямо на улицах ночного Краснодара. В ночь на 1 августа на улице Ставропольской футболист разбил роскошный автомобиль BMW M5 First Edition.

Таких в России было всего 20 штук, это лимитированная серия спорткара – в мире их не больше 400. Стоимость авто оценивается от 9 миллионов рублей.

Как сообщают очевидцы, машина Смолова на большой скорости вылетела с дороги и правой стороной снесла несколько метров дорожных ограждений, после чего авто развернуло. Удар был такой силы, что у BMW вырвало колесо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/662638" frameborder="0"></iframe> Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре.

Спорткар получил серьезные повреждения – крылья и двери оказались разбиты всмятку. К счастью, никто из людей не пострадал. Включая самого Федора Смолова. После аварии он самостоятельно вышел из машины и уехал с места аварии, BMW позднее забрал эвакуатор.

Фото: Типичный Краснодар Вконтакте

В футбольном клубе «Краснодар» рассказали, что ничего не знают об аварии с участием капитана команды.

- Федор жив и здоров, - сообщили в пресс-службе «горожан».

Интересно, что и в полиции ничего не слышали об этой аварии. ДТП со Смоловым оказало незарегистрированным.

- Последнее ДТП в Краснодаре было зарегистрировано в 17:49 31 июля, - рассказали «Комсомольской правде» в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару утром 1 августа.

Фото: Типичный Краснодар Вконтакте

После публикаций об аварии с участием Смолова в СМИ и социальных сетях, в правоохранительных органах начали проверку.

- Ранее в дежурную часть Управления МВД России по городу Краснодару информация о дорожно-транспортном происшествии не поступала. Факт аварии был выявлен в ходе мониторинга СМИ и сети интернет, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Однако в полиции уточнили, что ДТП произошло в 1:40 ночи, водитель не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения.

- В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, а также размер причиненного ущерба, - добавили в ведомстве.

При этом в ГУ МВД отмечают, что информация о проведении проверки в отношении сотрудников ГИБДД, якобы не оформивших дорожно-транспортное происшествие, не соответствует действительности.

Зато известно, что если Федора Смолова все-таки признают виновником аварии, то он из своего кармана выплатит компенсацию за поврежденные ограждения на улице Ставропольской. Смято машиной футболиста оказалось шесть секций.

- Восстановление проведет муниципалитет за счет средств из бюджета, затем администрация направит запрос в полицию с просьбой предоставить информацию о виновнике аварии. После этого в его адрес направляется досудебная претензия с требованием возместить нанесенный ущерб, либо вопрос решается в суде, - рассказал о существующей практике директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его словам, ремонт на поврежденном участке еще не начался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/662675" frameborder="0"></iframe> Машина Смолова после ДТП в Краснодаре.

Вообще, назвать Федора Смолова дисциплинированным водителем сложно. Да и наивно рассчитывать, что он будет передвигаться на своих автомобилях со скоростью 60 километров в час.

В гараже у Смолова эксклюзивный Lamborghini Aventador стоимостью в 30 миллионов рублей, а также был Porsche 911.

Футболист регулярно получает штрафы с камер контроля скорости и не всегда вовремя их оплачивает.

С марта по май 2015 года Федор умудрился трижды попасться на превышении скорости – дважды в Екатеринбурге и один раз в Московской области. Эти штрафы он вовремя не оплатил, и они появились в банке данных службы судебных приставов. На сегодняшний день просроченных долгов перед государством у Смолова нет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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