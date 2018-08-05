2018-08-05T21:44:08+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» не будет наказывать Смолова за ДТП

По словам главного тренера, футболист ходил на все тренировки, работал в полном объеме
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: fckrasnodar.ruФото: fckrasnodar.ru
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Накануне в Екатеринбурге ФК «Краснодар» обыграл «Урал», показав болельщикам зрелищный матч. Несмотря на то, что счет открыли хозяева, горожанам все же удалось вырвать победу. Встреча закончилась со счетом 2:1.

После игры прошла пресс-конференция, на которой выступил главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко. Клуб наказывать Федора Смолова за участие в ДТП не будет.

- После аварии никаких санкций по отношению к Феде мы применять не будем. Многие за рулем ездят, и каждый может попасть в ДТП, - сказал Олег Фоменко. - Нужно отметить, что на игру Феди и его подготовку ко встрече с ФК «Урал» это никак не повлияло. Он ходил на все тренировки, работал в полном объеме без ограничений. В матче с уральской командой бегал, старался.

Напомним, авария произошла ночью 1 августа. На улице Ставропольской в ДТП попала машина, которая принадлежит футболисту. После полуночи роскошная иномарка на большой скорости вылетела с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Сейчас в этом деле разбирается полиция. Футболисту сборной России грозит до 15 суток ареста за оставление места ДТП. Сам Смолов не стал отпираться и признался в том, что за рулем машины был он.

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