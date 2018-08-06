На похороны мальчика, погибшего в сочинской сточной канаве, пришло все село в Татарстане

6 Авг. 17:08 2018-08-06T18:12:52+03:00

Нелепая смерть первоклассника Коли Малькова, отдыхавшего с бабушкой на курорте, никого не оставила равнодушным

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Сегодня, 6 августа, на похороны Коли Малькова, нелепо погибшего в сточной канаве курортного Сочи, собралась вся деревня Старое Ильдеряково в Татарстане. Трагедия в "городе радости, где не должны умирать дети", никого не оставила равнодушным.

- Мы хотели попросить всех помолиться о мальчике Коле и о его семье и близких, чтобы в такие тяжелые минуты Господь помог им. Поддержать своими добрыми словами, молитвами семью Мальковых, — цитируют районные журналисты слова настоятеля местного храма Рождества Христова иерея Артемия Ямашева.

Напомним, 7-летний Коля Мальков приехал с бабушкой в курортный город из Нижнекамска. Через месяц он должен был в первый раз сесть за школьную парту в родном поселке Аксубаево. Перед ответственным жизненный стартом его родня решила свозить мальчишку к Черному морю. Оздоровление первоклашки доверили бабушке.

3 августа они с внуком спешно возвращались в гостиницу на улице Октябрьской в Лазаревском — Сочи снова заливал тропический дождь. Вода после ливня на улице стояла по щиколотку. Коля весело шлепал по теплой дождевой воде, чуть поодаль шла бабушка. А потом вдруг малыш исчез...в сточной дыре, которую сейчас упорно называют ливневкой. Женщина кинулась сначала к одному разверзнутому отверстию с грязной водой, потом - к другому, не желая осозновать, что самое страшное уже случилось... На глазах десятков людей мальчика вместе с грязным уличным потоком унесло в море.

- Она начала истошно кричать: «У меня ребенок упал!», - рассказывают очевидцы трагедии. - Прохожие побросали сумки и ринулись на помощь, но что тут сделаешь...

В отчаянии бабушка сама прыгнула в дыру, которая поглотила ее внука, но ее удалось остановить.

Через 2 часа спасатели нашли безжизненное тело ребенка. Фото: vk.com/this_is_sochi

Параллельно кто-то вызывал спасателей. Сотрудники Лазаревского отряда МЧС прибыли на Свирский пляж (именно туда ведут стоки — авт.), вышли в море на лодках. Но они выловили лишь бездыханное тело ребенка.

Позже очевидцы опубликовали страшное видео трагедии: вместе с дождевым апокалипсисом на него случайно попали Коля с бабушкой за секунду до жуткого происшествия. Наверняка оно станет весомым аргументом в деле расследования смерти ребенка.

Кстати, следственный комитет России по Краснодарскому краю уже в рамках уголовного дела устанавливает ответственных за безопасность ливневки.

- Сейчас они допрашивают свидетелей происшествия, идет работа по изучению документации, - сообщила «Комсомольской правде» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Надо сказать, место гибели Коли почти сразу перегородили...стулом из ближайшего кафе «Санта-Барбара».

КОММЕНТАРИЙ

Власти Сочи уверены, что решетка на ливневке не была предусмотрена проектом канализации, а бабушка «ориентировалась на местности»

- Это специальные гидросооружение для приема дождевых вод. Они представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» представили администрации города. - По задумке инженеров сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом. Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара. Из-за ливня он упал в ливневую канаву. Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения.

- Позже дыру в асфальте все-таки заложили досками. Именно сюда теперь неравнодушные горожане несут цветы и игрушки в память о маленьком туристе.

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