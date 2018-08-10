В Сочи нашли ответственных за ливневку, в которой погиб 7-летний мальчик

СЕГОДНЯ 15:17 2018-08-10T15:25:57+03:00

Виноваты ли МУП «Водосток» и хозяин гостиницы в смерти Коли Малькова, установит следствие

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Следственный комитет Краснодарского края продолжает расследовать гибель ребенка во время дождя.

- Пока известно, что определены ответственные за состояние и безопасность сооружения. Это сочинский МУП «Водосток», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Но виновных определит следствие.

Кроме того, стало известно, что хозяин частного гостевого дома, у ворот которого находится злосчастная ливневка, признался, что переделывал ее еще в 2000 году. Суда по многочисленным фотографиям с места трагедии, над канализационным стоком лежит бетонная плита — подъездные пути к дому.

И виноват ли житель улицы Октябрьской, что обустраивать беспрепятственный проход к жилью ему пришлось самостоятельно, тоже будет устанавливать следствие.

Пользователи соцсетей составили схему трагедии благодаря случайному видео

Напомним, 7-летний Коля Мальков приехал с бабушкой в курортный город из Нижнекамска. Через месяц он должен был в первый раз сесть за школьную парту в родном поселке Аксубаево. Перед ответственным жизненный стартом его родня решила свозить мальчишку к Черному морю. Оздоровление первоклашки доверили Сочи и бабушке.

3 августа она с внуком спешно возвращались в гостиницу на улице Октябрьской в Лазаревском — Сочи снова заливал тропический дождь. Вода после ливня на улице стояла по щиколотку. Коля весело шлепал по теплой дождевой воде, чуть поодаль шла бабушка. А потом вдруг малыш исчез...в сточной дыре, которую сейчас упорно называют ливневкой. Женщина кинулась сначала к одному разверзнутому отверстию с грязной водой, потом - к другому, не желая осозновать, что самое страшное уже случилось... На глазах десятков людей мальчика вместе с грязным уличным потоком унесло в море.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Бабушка бросилась в воду, но ребенка унесло в море»: очевидцы рассказывают, как 7-летний мальчик провалился в канализацию

Он упал в ливневку, гуляя по курорту [видео, фото]

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