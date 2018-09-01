Две основные версии авиакатастрофы в Сочи: ошибка пилота и техническая неисправность шасси

СЕГОДНЯ 14:18 2018-09-01T14:43:54+03:00

На снимках с места катастрофы не видно следов торможения шасси, которые должны быть. Фото: aviaforum.ru

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В ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи случилась трагедия – самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, летевший из Москвы, при посадке скатился в русло реки и загорелся. Пострадали 18 человек, из них трое дети. Кто-то сломал ноги, прыгая с крыла самолета вниз, большинство надышались угарным газом.

Авария с самолётом в Сочи: трансляция с места ЧП.Пострадали 18 пассажиров лайнера. Сотрудник аэропорта, помогавший эвакуировать людей, скончался. Расследованием произошедшего занимаются МАК и СК

Всего на борту находились 164 пассажира. Всех их успешно эвакуировали, однако во время спасательной операции не выдержало сердце сотрудника аэропорта Владимира Бегияна. Он одним из первых бросился к загоревшемуся самолету, чтобы помочь людям.

Точные обстоятельства случившегося будут устанавливать правоохранители и комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Им предстоит большая работа. А пока отдельные специалисты уже имеют свои версии на этот счет. Независимый авиаэксперт Юрий Антипов рассказал «КП»-Кубань» о возможных причинах ЧП.

- Почему самолет выкатился? Возможны два варианта развития событий – неудачный заход на посадку и техническая неисправность. В первом случае это будет ошибка пилота. Он мог начать тормозить слишком поздно, из-за чего самолету элементарно не хватило тормозного пути и он скатился в русло реки. Установить это можно по тому, как пилот выполнял посадку. Это отслеживается с вышки диспетчером, - объясняет авиаэксперт Юрий Антипов.

Самолет выкатился в русло реки Мзымта. Фото: соцсети

Однако по версии специалиста, вероятнее всего, пилот здесь не при чем, и во всем виновата неисправность шасси. На фотографиях с места ЧП не видно следов торможения колесами, которые в такой ситуации обязательно должны быть.

- Снимки показывают обстановку в 15-20 метров от самолета. Этого вполне достаточно, чтобы оценить обстановку. Если бы шасси сработали правильно, то на гальке в русле реки должен был остаться глубокий след от торможения. Однако его нет. Скорее всего, пилоты включили торможение двигателем и успокоились, ведь шасси должно было выполнить всю работу за них. Но по каким-то причинам оно не сработало, - уточняет независимый эксперт.

Следователи завели уголовное дело

Известно, что в момент аварии в Сочи действовало штормовое предупреждение - шел ливень с сильным ветром. Конечно, многих возмутило то, почему в такую погоду было принято решение посадить самолет именно в Адлере, а не направить его в ближайший аэропорт – в Краснодар.

- Никаких аномальных погодных условий не было. Самолет можно спокойно посадить в такую погоду. Бывают случаи, когда судно буквально уносит ветром, но посадка все равно происходит. Но, безусловно, самолет можно было отправить в другой аэропорт. Однако такое решение не всегда дается просто из-за некоторых факторов. Во-первых, рейс из Москвы, соответственно топлива могло не хватить на другой аэродром. Это первый момент, второй – экономический. Уход на другой аэродром – это лишние расходы для компании, связанные и с эксплуатацией топлива, и с возможной компенсацией пассажирам. Поэтому из-за этих причин командир решил посадить самолет все-таки в Адлере, - утверждает специалист.

Самолет получил серьезные повреждения

Сейчас правоохранителям и авиационной комиссии предстоит масштабная работа. И не только по части установления причин, а также помощи пострадавшим. Нужно будет решить, что делать с самолетом - Boeing 737-800 авиакомпании Utair, названным в честь руководителя Тюменской гражданской авиации Владимира Кулешова. Судно находилось в эксплуатации с 2002 года. Теперь у него две дороги – капитальный ремонт или утилизация. Однако учитывая сегодняшнее ЧП, вряд ли кто-то захочет рисковать и отправлять этот самолет в небо, чтобы он разрушился прямо в воздухе.

Эксперт высоко оценил работу экипажа и, в первую очередь, бортпроводников.

- Все-таки ни один пассажир самолета не погиб. Это безусловно заслуга экипажа и оперативных служб. Судя по фотографиям, бортпроводники сработали отлично – все выходы были открыты, надувные трапы выброшены на крыло. Конечно, большую роль сыграл и погибший сотрудник аэропорта, который первым прибыл на место трагедии и сделал все возможное и как специалист, и как человек, - заключил независимый авиаэксперт Юрий Антипов.

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