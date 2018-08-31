«Очень хочу в школу, портфель уже готов»: девочка, лишившаяся руки по вине врачей, пойдет в 6 класс

СЕГОДНЯ 11:34 2018-08-31T11:53:17+03:00

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1 сентября за парты в Краснодарском крае сядут 650 тысяч школьников. Среди них и Соня Куливец – девочка, которая в младенчестве лишилась руки по вине врачей. Когда ей было два месяца (это был 2007 год), медики поставили девочке диагноз «коклюш». Но анестезиолог и медсестра неправильно установили Соне катетер в правую руку для введения лекарства. Образовался тромб. Медики пытались исправить ситуацию, но безуспешно. Ручку крохе пришлось ампутировать.

Ручка у Сони сделана в Германии и выглядит почти как настоящая. Фото: Виктор КУЛИВЕЦ

После огласки в СМИ проводились служебные расследования, медицинские чиновники тогда лишились должностей. Врач-анестезиолог, обвиняемый в смерти малышки, вскрыл себе вены в краснодарском СИЗО. А родители девочки, потеряв веру во врачей, стали искать клиники, в которых могут изготовить протез для дочки. И такая нашлась в Германии. Здесь для Сони уже изготовили не одну искусственную ручку, которая выглядит как настоящая. Финансирует протезирование один российский банк, который сразу же после ЧП связался с родителями девочки и предложил свою помощь.

- Соня так вытянулась за лето, такая взрослая уже, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» папа девочки Виктор Куливец. – И протез к следующему лету придется уже менять – дочка ведь растет.

Новую ручку медики из немецкой клиники поставили Соне в 2017 году. Девочка вместе с родителями ездила в Германию на протезирование.

А это лето Соня провела с друзьями, отдыхала с родителями и на море. Теперь Сонечка ждет 1 сентября – уже так хочется в школу.

- Портфель собрала, школьную форму уже купили, банты у меня новые, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» Соня Куливец. – Очень хочу уже в школу.

Соня - активная и очень умная девочка. В школе учится на один пятерки. Фото: Виктор КУЛИВЕЦ

Пойдет Соня в 6 класс. Учится девочка только на пятерки и у нее есть любимые предметы в школе:

- Русский, английский и история – мои самые любимые предметы, - говорит Соня. – Еще люблю рисовать.

А папа девочки переживает, что протез дочке становится мал.

- Соня растет, протез начинает давить на кожу. Следующим летом уже придется его менять, - объясняет Виктор Куливец. – Уже так неудобно просить денег у банка, который нам все это время помогает. Но, к сожалению, в российских клиниках подобным протезированием не занимаются. ..