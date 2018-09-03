МАК начал расшифровку «черных ящиков» Boeing-737-800, выкатившегося в реку в Сочи
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказали о ходе расследования инцидента с бортом Boeing-737-800 авиакомпании ЮТэйр, произошедшем 1 сентября в Сочи.
Лайнер, на борту которого находились 164 пассажира, совершил посадку во время грозы и выкатился за пределы полосы. Самолет протаранил ограждения и оказался в русле реки Мзымта. В результате ЧП пострадали 18 человек, шесть из которых доставили в больницу.
- Комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 737-800 VQ-BJI продолжает свою работу на месте авиационного происшествия, - сообщили в МАК.
Уведомления о происшествии специалисты направили в Национальный комитет по безопасности на транспорте страны-производителя - США и Управление по расследованию авиапроисшествий Великобритании, на чьей территории (Бермуды) самолет был зарегистрирован.
- В рамках комиссии созданы: летная, инженерно-техническая и административная подкомиссии, а также рабочие группы метеообеспечения, УВД, аэродромного обеспечения, которые работают по своим направлениям. На месте происшествия организовано тесное взаимодействие с МЧС России и СК России, - отмечают в МАК.
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На сегодняшний день комиссия составила подробную схему места аварии, сейчас самолет и его фрагменты готовят к эвакуации из русла реки.
В это же время специалисты приступили к расшифровки записей с «черных ящиков» Boeing.
Фото: пресс-центр МАК
- Обнаруженные на месте АП бортовые самописцы (фото) доставлены в научно-технический центр МАК. Состояние самописцев удовлетворительное. Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах. Специалисты МАК приступили к расшифровке и анализу записи. Комиссия продолжает работу, - рассказали в пресс-центре МАК.
После тушения самолета в Сочи.
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