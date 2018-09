Даня Плужников выпустил новый клип

СЕГОДНЯ 09:23 2018-09-16T09:39:31+03:00

Это кавер на композицию All of me, которую исполняет John Legend

Время быстро летит. С тех пор, как Даня Плужников стал победителем шоу «Голос. Дети», прошло уже два года. Дане уже шестнадцать! За это время его жизнь резко изменилась - гастроли, концерты, выступления со звездами российского шоу-бизнеса. И совершенного новая, студенческая жизнь в Москве, куда он перебрался этой осенью из родного Сочи.

Данила Плужников на сольном концерте Зары в Витебске. Фото: архив Дани Плужникова

- После «Голос.Дети», пожалуй по значимости еще «Нашествие - 2016» было для меня важным крутым событием, ну и конечно «Новая Волна», - подвел итоги этих двух лет сам Даня Плужников. - Для меня, мальчишки 14 лет, было волнительно выступать на одной сцене с известными артистами. Столько впечатлений! Это был неоценимый урок, который я получил, благодаря Диме Билану и Олегу Газманову. А еще, песня «Мама» каким-то судьбоносным образом познакомила меня с Давидом Тодуа (тоже участник шоу «Голос». - Прим. Авт.).

На слепых прослушиваниях «Голоса» Данил пел «Два орла» Олега Газманова. На последней ноте к нему повернулся Дима Билан. Зато дальше все пошло: сумасшедший отрыв в голосовании не оставил шансов ни одному сопернику Дани в финале проекта. Даниил - очень сильный и смелый мальчик. Играет на синтезаторе, поет и передвигается он через муки. Когда ему было полтора года, врачи поставили диагноз: спондилоэпифизарная дисплазия. Рост замер на отметке 110 см. Руки и ноги перестали расти, появились боли в области позвоночника, таза, суставах.

Сейчас Даня студент Государственного музыкального училища эстрадного и джазового пения по специальности «Эстрадное пение». Мальчик поступил на бюджет. Еще до начала учебы Даня записывал свой новый клип. Вчера видео появилось на видеохостинге YouTube.

Даня уже студент 1 курса музыкального училища. Фото: архив Дани Плужникова

- Сыну очень нравится учиться, он получает такое удовольствие, вы даже не представляете, - говорит Ирина Афанасьева.

В Москве Плужникова сняди квартиру недалеко от училища и перебрались сюда из Сочи. В родной город Даня теперь будет приезжать только на каникулах.

Кавер на песню Джона Ледженда All of me, получился очень нежным и эмоциональным. Поклонники молодого артиста отмечают, что у него в лучшую сторону изменился голос. Мальчику желают удачи и мечтают встретиться с ним на концерте.