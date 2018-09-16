2018-09-16T09:39:31+03:00
Звезды

Даня Плужников выпустил новый клип

Это кавер на композицию All of me, которую исполняет John Legend
Юлия ДУБИНА
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Данил Плужников. Фото: архив Дани ПлужниковаДанил Плужников. Фото: архив Дани Плужникова
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Время быстро летит. С тех пор, как Даня Плужников стал победителем шоу «Голос. Дети», прошло уже два года. Дане уже шестнадцать! За это время его жизнь резко изменилась - гастроли, концерты, выступления со звездами российского шоу-бизнеса. И совершенного новая, студенческая жизнь в Москве, куда он перебрался этой осенью из родного Сочи.

Данила Плужников на сольном концерте Зары в Витебске. Фото: архив Дани Плужникова

Данила Плужников на сольном концерте Зары в Витебске. Фото: архив Дани Плужникова

- После «Голос.Дети», пожалуй по значимости еще «Нашествие - 2016» было для меня важным крутым событием, ну и конечно «Новая Волна», - подвел итоги этих двух лет сам Даня Плужников. - Для меня, мальчишки 14 лет, было волнительно выступать на одной сцене с известными артистами. Столько впечатлений! Это был неоценимый урок, который я получил, благодаря Диме Билану и Олегу Газманову. А еще, песня «Мама» каким-то судьбоносным образом познакомила меня с Давидом Тодуа (тоже участник шоу «Голос». - Прим. Авт.).

На слепых прослушиваниях «Голоса» Данил пел «Два орла» Олега Газманова. На последней ноте к нему повернулся Дима Билан. Зато дальше все пошло: сумасшедший отрыв в голосовании не оставил шансов ни одному сопернику Дани в финале проекта. Даниил - очень сильный и смелый мальчик. Играет на синтезаторе, поет и передвигается он через муки. Когда ему было полтора года, врачи поставили диагноз: спондилоэпифизарная дисплазия. Рост замер на отметке 110 см. Руки и ноги перестали расти, появились боли в области позвоночника, таза, суставах.

John Legend - All of me (Cover by pylllygrim) Автор: Даня Плужников.! другой источник

Сейчас Даня студент Государственного музыкального училища эстрадного и джазового пения по специальности «Эстрадное пение». Мальчик поступил на бюджет. Еще до начала учебы Даня записывал свой новый клип. Вчера видео появилось на видеохостинге YouTube.

Даня уже студент 1 курса музыкального училища. Фото: архив Дани Плужникова

Даня уже студент 1 курса музыкального училища. Фото: архив Дани Плужникова

- Сыну очень нравится учиться, он получает такое удовольствие, вы даже не представляете, - говорит Ирина Афанасьева.

В Москве Плужникова сняди квартиру недалеко от училища и перебрались сюда из Сочи. В родной город Даня теперь будет приезжать только на каникулах.

Данил Плужников. А. Доренский "Фокстрот" .Выступление на концерте выпускников музыкальной школы перед Государственными экзаменами. 18 мая 2018 года. Канал посвящен творчеству Победителя Теле-Проекта "ГОЛОС.ДЕТИ-3", юного певца, музыканта (синтезатор), и композитора, ДАНИЛА ПЛУЖНИКОВА! Здесь Вы можете посмотреть записи с концертов, различных выступлений, интервью, теле и радио-эфиров, как с проекта "ГОЛОС.ДЕТИ" 3-ий сезон, так и просто видео Данила!

Кавер на песню Джона Ледженда All of me, получился очень нежным и эмоциональным. Поклонники молодого артиста отмечают, что у него в лучшую сторону изменился голос. Мальчику желают удачи и мечтают встретиться с ним на концерте.

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