2018-10-01T19:31:37+03:00
Происшествия

Адвокат жены Сергея Цапка отозвал иск о снятии ареста с 6 млн долларов

Супруга главаря кущевской банды больше не хочет ходить по судам
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Анжела-Мария ЦапокАнжела-Мария ЦапокФото: Артем ФИЛАТОВ
Изменить размер текста:

1 октября Железнодорожный суд Ростова-на-Дону рассматривал дело жены лидера кущевской банды Сергея Цапка Анжелы-Марии. Она подала иск о снятии ареста с ее счета, на котором лежат 6 млн долларов. Эти деньги арестовали сразу же, как силовики вышли на след цапков после убийства 12 человек в Кущевской. И следователи, и адвокаты потерпевших от рук ОПГ уверены, что эта сумма – деньги самой банды. И Анжела-Мария не имеет к ним никакого отношения. Тогда как сама жена Сергея Цапка пытается доказать, что сама их заработала.

Тем временем, на очередном заседании адвокат Цапок вдруг отозвал этот иск.

- Заявляю об отказе от исковых требований в полном объеме и от апелляционной жалобы, - обратился к суду адвокат.

Судебная коллегия отказ этот приняла и отменила решение Железнодорожного суда Ростова-на-Дону, который еще летом отказался снимать арест с многомиллионного счета Цапок.

Однако что будет дальше с этими деньгами, пока не ясно. Судебные дела продолжаются в Краснодаре.

В июне жене главаря кущевской банды суд вернул арестованный особняк и спорткар. А в сентябре Краснодарский краевой суд оставил в силе решение другого суда о снятии ареста со счета жены Сергея Цапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цапки принимают ислам и шьют рукавицы

Дядю главаря банды Николая Цапка этапировали в Магадан. Здесь, в исправительной колонии строгого режима, он и коротает назначенный ему судом срок. Хотя заключенные тут и работают - на зоне налажено производство металлических каркасов, а также есть мебельный цех, Николай Цапок не трудится (продолжение)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мглаваря кущевской банды Надежда Цапок вышла на свободу

Ей пересчитали срок наказания с учетом пребывания в СИЗО (продолжение)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Он занял у меня полмиллиона на аппарат МРТ!»: врач с липовым дипломом разводил пациенток на деньги
Антон Шеманаев полстраны заставил поверить в то, что он невролог..., а еще анестезиолог, реаниматолог и мануальный терапевт. Смущал его только главный врачебный атрибут – халат
Свидетелем убийства была такса: в Тольятти арестовали бизнесмена, три недели прятавшего труп жены в «Газели»
Знакомые семьи уверяют, что Дмитрий Ефремов, подозреваемый в преступлении, после расправы отдыхал у родителей жертвы и врал им о проблемах дочери с паспортом
Новости 24
В первых числах октября на Кубани будет прохладно
Банду фальшивомонетчиков осудили в Сочи
Самый длинный в мире шашлык приготовят в Туапсе
На трассе в Краснодарском крае загорелся грузовик
Под Новороссийском грибники нашли в лесу кости
Более 700 люков похитили в Краснодаре за 2018 год
В Краснодаре из-за бесхозной сумки эвакуировали посетителей и персонал гипермаркета
Информационно-справочной службе «Краснодар Водоканала» исполнилось 8 лет
В одной из квартир в центре Краснодара обнаружили тело пенсионера
Кубанские медики удлинили девушке руку
ВТБ на Кубани увеличил выдачу ипотеки в 1,5 раза
В Горячем Ключе взломали часовню
В Армавире горел следственный изолятор
В Краснодаре пройдет кубок по стритболу
Кубанский казачий хор открыл новый концертный сезон аншлагом
В Краснодаре владельцы гаражей подали на своего соседа в суд, но тот скончался
На Кубани начальник одного из отделения лицензионно-разрешительной работы просил за справку 3 000 рублей
В Краснодаре экстренно сел самолет
В Краснодаре полностью открыли улицу Тургенева