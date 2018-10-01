Адвокат жены Сергея Цапка отозвал иск о снятии ареста с 6 млн долларов

СЕГОДНЯ 19:31 2018-10-01T19:31:37+03:00

Супруга главаря кущевской банды больше не хочет ходить по судам

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1 октября Железнодорожный суд Ростова-на-Дону рассматривал дело жены лидера кущевской банды Сергея Цапка Анжелы-Марии. Она подала иск о снятии ареста с ее счета, на котором лежат 6 млн долларов. Эти деньги арестовали сразу же, как силовики вышли на след цапков после убийства 12 человек в Кущевской. И следователи, и адвокаты потерпевших от рук ОПГ уверены, что эта сумма – деньги самой банды. И Анжела-Мария не имеет к ним никакого отношения. Тогда как сама жена Сергея Цапка пытается доказать, что сама их заработала.

Тем временем, на очередном заседании адвокат Цапок вдруг отозвал этот иск.

- Заявляю об отказе от исковых требований в полном объеме и от апелляционной жалобы, - обратился к суду адвокат.

Судебная коллегия отказ этот приняла и отменила решение Железнодорожного суда Ростова-на-Дону, который еще летом отказался снимать арест с многомиллионного счета Цапок.

Однако что будет дальше с этими деньгами, пока не ясно. Судебные дела продолжаются в Краснодаре.

В июне жене главаря кущевской банды суд вернул арестованный особняк и спорткар. А в сентябре Краснодарский краевой суд оставил в силе решение другого суда о снятии ареста со счета жены Сергея Цапка.

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