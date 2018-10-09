«Золотую судью» Елену Хахалеву уличили в отсутствии юридического образования, хотя оно у нее есть

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-09T12:01:04+03:00

В Кубанском аграрном университете "Комсомолке" подтвердили, что она учились у них на юрфаке

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Адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Салмин заявил, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева не имеет юридического образования. Это та самая служительница Фемиды, на свадьбе дочери которой пели Валерий Меладзе, Вера Брежнева и многие другие звезды шоу-бизнеса.

Салмин провел пресс-конференцию, на которой сообщил о том, что провел сое расследование и выяснил, училась ли Хахалева в Абхазском госуниверситете с 1985 по 1991 годы на юрфаке.

- Во всех документах института за это время данных об учёбе Елены Хахалевой, тогда она носила другую фамилию, девичью – Требушная, нет, - заявил юрист. – А именно, в книгах приказов о зачислении студентов, их переводах с курса на курс и допусках на экзамены.

Адвокат выяснил, что с 1985 по 1991 год Хахалева училась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии.

- И работала «золотая судья» в ветеринарной лаборатории, - сказал адвокат. – Я видел приказ о её приёме на работу на должность ветеринарного санитара. Все эти данные я передал в Следственный комитет и рассчитываю на возбуждение уголовного дела.

Но, судя по всему, Салмин не во все вузы отправил запросы. По данным «КП»-Кубань», «золотая судья» все-таки имеет юридическое образование. В 1997 году она поступила в другой кубанский вуз – сельскохозяйственный.

Ответ КубГАУ "КП"-Кубань"

«Комсомолка» сделала запрос в вуз и вот какой ответ мы получили: «Архив университета сообщает, что Хахалева Е.В обучалась в Кубанском государственном аграрном университете с 1997 по 2000 гг. (на базе высшего образования) по специальности «Юриспруденция».

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