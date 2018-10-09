Министр спорта Кубани Людмила Чернова ушла с работы по-собственному

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-09T18:22:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова покинула свою должность.

Как стало известно «КП» - Кубань», 8 октября она написала заявление об уходе по собственному желанию. Его уже подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. О своих планах на будущее Людмила Чернова не сообщила. Не исключено, что 63-летняя чемпионка отправится на заслуженный отдых.

В соответствии с положением о министерстве, обязанности руководителя может исполнять первый заместитель. Последние полгода и.о. министра Сергей Мясищев. О том, займет ли он кресло главы, пока неизвестно.

Напомним, в конце апреля 2018 года на министра спорта Кубани завели уголовное дело за выплаты ФК «Кубань». Полицейские официально подтвердили, что они расследуют факты злоупотребления ею своими должностными полномочиями. Это преступление карается по статье 285, часть 2 УК РФ.

Женщину подозревали в выплатах 886 миллионов субсидий ФК «Кубань» в рамках региональной программы по поддержке по игровым видам спорта. Однако эти средства по закону могут выделяться только некоммерческим организациям, тогда как футбольный клуб в 2012 и 2013 годах был коммерческим.

3 мая 2018 года Октябрьский районный суд Краснодара избрал меру пресечения министру физической культуры и спорта Кубани олимпийской чемпионке Людмиле Черновой. Ее отправили под домашний арест на один месяц – до 26 июня.

В конце августа, правда, с министра сняли все обвинения. Спустя неделю Людмила Чернова вновь оказалась под следствием, а в октябре повторно прекратили уголовное преследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр спорта Кубани Людмила Чернова вновь оказалась под следствием

Женщину подозревали в выплатах 886 миллионов субсидий ФК «Кубань» в рамках региональной программы по поддержке по игровым видам спорта. Однако эти средства по закону могут выделяться только некоммерческим организациям, тогда как футбольный клуб в 2012 и 2013 годах был коммерческим (читайте далее)